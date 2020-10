Recovery Fund, Merkel: 'Abbiamo bisogno di risultati rapidi' (Di giovedì 15 ottobre 2020) 'Abbiamo bisogno rapidamente di risultati' nei negoziati sul bilancio Ue per 'garantire di avere davvero gli effetti del Next Generation Eu all'inizio del prossimo anno'. Lo ha affermato la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) 'rapidamente di' nei negoziati sul bilancio Ue per 'garantire di avere davvero gli effetti del Next Generation Eu all'inizio del prossimo anno'. Lo ha affermato la ...

con l’annuncio dell’accordo raggiunto per il recovery fund destinato per una buona fetta all’Italia, data la sua peculiare condizione di nazione in maggiori difficoltà economiche, gran parte degli ...

È possibile frenare il debito continuando a sostenere i settori economici in difficoltà?

L’apparente contraddizione tra la necessità di mantenere e rafforzare gli stimoli fiscali con quella di ridurre il debito si risolve solo in un modo: spingendo al massimo il pedale sulla crescita ...

