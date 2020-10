Raggi: Roma non ancora smart city, percorso avviato ma ancora lungo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – Questo quanto detto dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta all’iniziativa Next Generation organizzata al Talent Garden di Ostiense: “Se pensiamo ad una smart city come ad una citta’ del futuro dove tutto e’ Raggiungibile tramite la tecnologia non ci siamo a Roma forse come in nessuna altra citta’.” “Da quando ci siamo insediati abbiamo rinnovato il portale on line mettendo tanti servizi in piu’ per i cittadini e avviato un progetto di alfabetizzazione informatica chiamati ‘punti Roma facile’, aperti nelle biblioteche dove si fanno i certificati e soprattutto nei centro anziani”. “Quando e’ arrivata la pandemia- ha aggiunto- la risposta ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020)– Questo quanto detto dalla sindaca di, Virginia, intervenuta all’iniziativa Next Generation organizzata al Talent Garden di Ostiense: “Se pensiamo ad unacome ad una citta’ del futuro dove tutto e’ungibile tramite la tecnologia non ci siamo aforse come in nessuna altra citta’.” “Da quando ci siamo insediati abbiamo rinnovato il portale on line mettendo tanti servizi in piu’ per i cittadini eun progetto di alfabetizzazione informatica chiamati ‘puntifacile’, aperti nelle biblioteche dove si fanno i certificati e soprattutto nei centro anziani”. “Quando e’ arrivata la pandemia- ha aggiunto- la risposta ...

