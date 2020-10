Quinto anniversario dell’alluvione, Mastella: “Ferite ancora aperte e non rimarginate” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “L’alluvione del 2015, di cui corre oggi il Quinto anniversario, è tra le pagine più tristi della nostra città. Una vicenda che con il suo carico di affanni e dolori, ancora oggi, mostra tutte le ferite aperte e non rimarginate. Per un territorio tanto fragile, non solo sul piano idrogeologico, occorrono risposte strutturali, in grado di chiudere definitivamente quel tragico capitolo e di prevenire e salvaguardare definitivamente le aree più a rischio. Unisco la mia voce e quella del Comune ai tanti cittadini, imprenditori e rappresentanti delle categorie produttive, che in queste ore ricordano con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il sindaco di Benevento, Clemente, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “L’alluvione del 2015, di cui corre oggi il, è tra le pagine più tristi della nostra città. Una vicenda che con il suo carico di affanni e dolori,oggi, mostra tutte le feritee non rimarginate. Per un territorio tanto fragile, non solo sul piano idrogeologico, occorrono risposte strutturali, in grado di chiudere definitivamente quel tragico capitolo e di prevenire e salvaguardare definitivamente le aree più a rischio. Unisco la mia voce e quella del Comune ai tanti cittadini, imprenditori e rappresentanti delle categorie produttive, che in queste ore ricordano con ...

"L'alluvione del 2015, di cui corre oggi il quinto anniversario, è tra le pagine più tristi della nostra città. Una vicenda che con il suo carico di affanni e dolori, ancora oggi, mostra tutte le

"L'alluvione del 2015, di cui corre oggi il quinto anniversario, è tra le pagine più tristi della nostra città. Una vicenda che con il suo carico di affanni e dolori, ancora oggi, mostra tutte le