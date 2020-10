Qui il nuovo (bellissimo) trailer di Soul, atteso film Pixar (Di giovedì 15 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=Gs



6c7Hn A Come molti dei titoli che dovevano uscire nei mesi scorsi, anche Soul ha avuto le sue traversie. L’atteso film della Pixar, infatti, sarebbe dovuto arrivare nelle sale americane lo scorso giugno, ma la chiusura dei cinema per via del coronavirus aveva inizialmente fatto slittare il debutto a novembre. E adesso si è deciso per una release esclusivamente in digitale. La pellicola diretta da Pete Docter (Monsters & Co., Up, Inside Out) sarà, quindi, disponibile sulla piattaforma Disney+ a partire dal 25 dicembre. Intanto, in queste ore è stato diffuso il nuovo trailer ufficiale, dopo l’anteprima mondiale al London film Festival. L’attore Jamie Foxx dà la voce ... Leggi su wired (Di giovedì 15 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=Gs6c7Hn A Come molti dei titoli che dovevano uscire nei mesi scorsi, ancheha avuto le sue traversie. L’della, infatti, sarebbe dovuto arrivare nelle sale americane lo scorso giugno, ma la chiusura dei cinema per via del coronavirus aveva inizialmente fatto slittare il debutto a novembre. E adesso si è deciso per una release esclusivamente in digitale. La pellicola diretta da Pete Docter (Monsters & Co., Up, Inside Out) sarà, quindi, disponibile sulla piattaforma Disney+ a partire dal 25 dicembre. Intanto, in queste ore è stato diffuso ilufficiale, dopo l’anteprima mondiale al LondonFestival. L’attore Jamie Foxx dà la voce ...

Radio3tweet : Per una bella giornata di sole, per una musica che ci fa emozionare o per un nuovo programma alla radio, per cosa e… - M5S_Europa : Il nuovo #Dpcm, in vigore da oggi, ci aiuterà ai fini del contenimento dei contagi da #Coronavirus. L’aumento dei c… - OfficialASRoma : ??? “Qualche anno fa ho scattato questa foto con La Leggenda Francesco Totti, in quello che, senza saperlo, sarebbe… - Poesiaitalia : Lo scrivo di nuovo. Ho avuto problemi con i followers. PER CORTESIA CHI SI RITROVA IL DEFOLLOW LO SCRIVA QUI SOTT… - silvanatrio : RT @francycognato: NUOVO ABBANDONO???? Francesca non c'è la fa più, qui continuano a lasciarle cani e gatti, le spese veterinarie e per il ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui nuovo Qui il nuovo (bellissimo) trailer di Soul, atteso film Pixar Wired.it ‘The Haunting of Bly Manor’: dopo ‘Hill House’, c’è un nuovo orrore (d’autore) per i vostri incubi

Nella nuova, spensierata epoca in cui Netflix cancella qualsiasi cosa (le ultime vittime: il divertente ma riflessivo Teenage Bounty Hunters e il cult purtroppo non più rinnovato GLOW), la cosa più ...

Kastanos: "Voglio dare il massimo al Frosinone. Tornare alla Juve? Vedremo"

Intervenuto oggi nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Frosinone ... “Lo scorso anno sono stato a Pescara ed ho giocato molto. Qui a Frosinone ho questa opportunità in una ...

Nella nuova, spensierata epoca in cui Netflix cancella qualsiasi cosa (le ultime vittime: il divertente ma riflessivo Teenage Bounty Hunters e il cult purtroppo non più rinnovato GLOW), la cosa più ...Intervenuto oggi nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Frosinone ... “Lo scorso anno sono stato a Pescara ed ho giocato molto. Qui a Frosinone ho questa opportunità in una ...