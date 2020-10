"Questa sera Dritto e Rovescio condotto dal...". Gaffe epica al Tg4, Paolo Del Debbio chi? Che disastro | Video (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una incredibile Gaffe al Tg4 delle 12 di oggi, giovedì 15 ottobre. Una Gaffe che riguarda l'innominato, o innominabile, Paolo Del Debbio. Si scherza, ovviamente. Il punto è che tra poche ore, su Rete 4, andrà in onda Dritto e Rovescio, il programma di Del Debbio, appunto. Peccato che Stefania Cavallaro, del Tg4, non si ricordi il suo nome. O, forse, si dimentica di pronunciarlo. Ma tant'è, in chiusura dell'edizione rinnova gli appuntamenti con il pubblico: "A questo punto non mi resta che ricordavi l'appuntamento alle 20.30 con Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli e poi con Dritto e Rovescio condotto dal presentatore". Fine. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una incredibileal Tg4 delle 12 di oggi, giovedì 15 ottobre. Unache riguarda l'innominato, o innominabile,Del. Si scherza, ovviamente. Il punto è che tra poche ore, su Rete 4, andrà in onda, il programma di Del, appunto. Peccato che Stefania Cavallaro, del Tg4, non si ricordi il suo nome. O, forse, si dimentica di pronunciarlo. Ma tant'è, inusura dell'edizione rinnova gli appuntamenti con il pubblico: "A questo punto non mi resta che ricordavi l'appuntamento alle 20.30 con StaItaliada Barbara Palombelli e poi condal presentatore". Fine. ...

Ultime Notizie dalla rete : Questa sera Autori a confronto con Roberto Mercadini: questa sera il secondo appuntamento Corriere Cesenate Covid Francia, multe per chi viola il coprifuoco e fino a 6 mesi di carcere per i recividi

Multe da 135 a 3.750 euro e carcere per i recidivi. Dopo l'annuncio del coprifuoco notturno tra le 21 e le 6 a Parigi e in altre città dove il tasso di contagio sale di giorno in ...

Il Regno Unito litiga sul lockdown nazionale. Intanto Londra alza l'allerta

Scienziati e laburisti favorevoli alla chiusura, il governo resiste. Da sabato regole più ferree per nove milioni di cittadini della capitale britannica, su pressione del sindaco Sadiq Khan. Il colleg ...

