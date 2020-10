Quartararo: 'Poco feeling sul bagnato, il potenziale della moto è alto' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il weekend di Aragon inizia con la conferenza stampa dei piloti motoGP, più uno: Albert Arenas, fresco di rinnovo con il team Aspar e che dal 2021 correrà in moto2. Tanto discusso il tema della gara ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il weekend di Aragon inizia con la conferenza stampa dei pilotiGP, più uno: Albert Arenas, fresco di rinnovo con il team Aspar e che dal 2021 correrà in2. Tanto discusso il temagara ...

Il pilota Petronas ha analizzato anche la gara di Le Mans: “E' stata una scommessa, quando ho visto la pioggia mi sono agitato” e sul finale della Superbike dice: Tifo Baz!” ...

Il pilota Petronas ha analizzato anche la gara di Le Mans: "E' stata una scommessa, quando ho visto la pioggia mi sono agitato" e sul finale della Superbike dice: Tifo Baz!"