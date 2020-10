Quanti nuovi positivi al coronavirus possiamo trovare al massimo in un giorno? (Di giovedì 15 ottobre 2020) (illustrazione: Getty Images)Anche se il confronto acritico con i numeri di marzo e aprile ha poco senso, mercoledì 14 ottobre ha segnato (per ora) il record assoluto di nuove persone risultate positive al coronavirus Sars-Cov-2 in 24 ore con un altrettanto numero record di tamponi eseguiti, per lo meno stando ai bollettini ufficiali forniti dalla Protezione civile. Parliamo di 7.332 casi positivi con oltre 152mila tamponi, e soprattutto di un trend che pare non solo di inesorabile crescita ma anche di progressiva accelerazione. Senza entrare nel merito del significato epidemiologico di questi numeri, di cui abbiamo parlato qui su Wired nei giorni scorsi, una domanda sorge spontanea: il dato dei nuovi positivi può continuare a crescere all’infinito? E se la risposta retorica è ovviamente ... Leggi su wired (Di giovedì 15 ottobre 2020) (illustrazione: Getty Images)Anche se il confronto acritico con i numeri di marzo e aprile ha poco senso, mercoledì 14 ottobre ha segnato (per ora) il record assoluto di nuove persone risultate positive alSars-Cov-2 in 24 ore con un altrettanto numero record di tamponi eseguiti, per lo meno stando ai bollettini ufficiali forniti dalla Protezione civile. Parliamo di 7.332 casicon oltre 152mila tamponi, e soprattutto di un trend che pare non solo di inesorabile crescita ma anche di progressiva accelerazione. Senza entrare nel merito del significato epidemiologico di questi numeri, di cui abbiamo parlato qui su Wired nei giorni scorsi, una domanda sorge spontanea: il dato deipuò continuare a crescere all’infinito? E se la risposta retorica è ovviamente ...

