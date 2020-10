Quali effetti ha lo smart working sui nostri occhi? Come proteggerli mentre lavoriamo

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Loè diventato uno degli argomenti più attuali degli ultimi mesi in Italia. Una rivoluzione che solo poco tempo fa sembrava impossibile da realizzare per la maggior parte dei lavoratori e delle aziende ma che in questo momento, con il Covid-19, apparela soluzione migliore per entrambe le parti. Durante il lockdown più di otto milioni di italiani hanno dovuto lavorare da casa, facendo crescere di oltre il 30% il numero dei lavoratori che lo facevano già prima della pandemia. Se con la fine dell’isolamento molti sono ritornati in azienda, la maggior parte di questi ha scelto di continuare a lavorare da casa, anche grazie alla possibilità accordata dal governo, ai genitori di bambini di età inferiore ai 14 anni che devono rispettare la quarantena dopo ...