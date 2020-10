Putin annuncia un secondo vaccino russo anti-Covid | “E’ sicuro” Migliaia i volontari impegnati nei test

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Il laboratorio Vektor in Siberia ha registrato ilcontro il Coronavirus, chiamato ‘EpiVacCorona” è quanto hato il Presidente della Federazione Russa, Vladimir, durante una riunione ministeriale svoltasi in videoconferenza (video). Ilarriva dopo lo “Sputnik” “Ilè altamente sicuro” chiarisce Tatiana Golikova, vice-prima ministra russa. Lo scorso mese di agosto il ministero della Saluteaveva giàto il varo di un primo, il primo al mondo, realizzato presso l’Istituto Gamaleya e prodotto insieme al Fondoper gli Investimenti Diretti. Tale preparato ha ...

L'ambasciatore russo in Serbia, Aleksander Bocan-Harcenko, ha smentito le voci di stampa secondo cui il presidente Vladimir Putin ...Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin in una conferenza stampa, durante cui ha accennato anche a un terzo vaccino russo in arrivo. Ma i dati delle sperimentazioni al momento non sono ...