Puglia, maltempo: allerta arancione per Salento e tarantino Protezione civile, previsioni meteo: aggiornamento del precedente bollettino (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulatigeneralmente moderati, fino ad elevati sulla Puglia meridionale. Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia,con quantitativi cumulati generalmente deboli.*NOTE: aggiornamento del Messaggio n. 1 del 14/10/2020, causa innalzamento del livello di allerta di “Puglia E” ad arancione.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sucentro-meridionale, con quantitativi cumulatigeneralmente moderati, fino ad elevati sullameridionale. Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della,con quantitativi cumulati generalmente deboli.*NOTE:del Messaggio n. 1 del 14/10/2020, causa innalzamento del livello didi “E” ad.” Rischio: secondo lo schema, fonte...

