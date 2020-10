PS5: i giochi su disco potranno essere eseguiti offline senza dover scaricare gli aggiornamenti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Proprio come succede per PlayStation 4, anche PlayStation 5 consentirà di eseguire i giochi su disco senza dover fare per forza un aggiornamento. Sony durante il pomeriggio ha condiviso un primo video dedicato all'interfaccia utente della console next-gen in cui sono presenti diversi dettagli, tra cui un avviso di spoiler durante la condivisione di immagini o clip.Tuttavia, con queste opzioni molto "social" in tanti si sono chiesti se PlayStation 5 sarebbe diventata a tutti gli effetti una console solo online. A quanto pare questo non sarà vero e seguendo la scia della precedente console, anche lei consentirà di giocare offline a titoli fisici.Sony ha confermato a Digital Foundry che i giochi basati su disco possono essere ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Proprio come succede per PlayStation 4, anche PlayStation 5 consentirà di eseguire isufare per forza un aggiornamento. Sony durante il pomeriggio ha condiviso un primo video dedicato all'interfaccia utente della console next-gen in cui sono presenti diversi dettagli, tra cui un avviso di spoiler durante la condivisione di immagini o clip.Tuttavia, con queste opzioni molto "social" in tanti si sono chiesti se PlayStation 5 sarebbe diventata a tutti gli effetti una console solo online. A quanto pare questo non sarà vero e seguendo la scia della precedente console, anche lei consentirà di giocarea titoli fisici.Sony ha confermato a Digital Foundry che ibasati supossono...

