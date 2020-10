PS5 e Xbox Series X/S riceveranno nuove informazioni presto, parola dell'analista Daniel Ahmad (Di giovedì 15 ottobre 2020) Manca molto poco all'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X/S e nonostante sia Microsoft che Sony abbiano svelato alcuni dettagli delle due console, ci sono ancora diverse informazioni che non conosciamo.Sappiamo che entrambe le piattaforme godranno della retrocompatibilità, feature relativamente nuova per quanto riguarda PlayStation 5: a tal proposito sia Sony, con la modalità Game Boost, che Microsoft hanno condiviso recentemente ulteriori dettagli.Ma a quanto pare le rivelazioni non finiscono qui e ad assicurarcelo è proprio l'analista di Niko Partners Daniel Ahmad, il quale ha dichiarato tramite Twitter che tra non molto arriveranno nuovissime informazioni a riguardo. "A un mese dal lancio ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Manca molto poco all'arrivo di PlayStation 5 eX/S e nonostante sia Microsoft che Sony abbiano svelato alcuni dettaglie due console, ci sono ancora diverseche non conosciamo.Sappiamo che entrambe le piattaforme godrannoa retrocompatibilità, feature relativamente nuova per quanto riguarda PlayStation 5: a tal proposito sia Sony, con la modalità Game Boost, che Microsoft hanno condiviso recentemente ulteriori dettagli.Ma a quanto pare le rivelazioni non finiscono qui e ad assicurarcelo è proprio l'di Niko Partners, il quale ha dichiarato tramite Twitter che tra non molto arriveranno nuovissimea riguardo. "A un mese dal lancio ...

