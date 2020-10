Processo Eni Nigeria, la difesa di Descalzi: “Assurdo vuoto probatorio. Va assolto” (Di giovedì 15 ottobre 2020) A tre mesi dalla requisitoria con la richiesta di 8 anni da parte dei pm, la parola è passata alla difesa dell’ad di Eni Claudio Descalzi imputato nel Processo Eni-Nigeria. Cuore del Processo, in cui sono imputate 13 persone, le presunte mazzette versate dal Cane a sei zampe e da Shell per acquisire un giacimento offshore in Nigeria nel 2011. La procura di Milano mostra un “assurdo vuoto probatorio“per Paola Severino, avvocata dell’amministratore delegato del gruppo di San Donato Milanese. Per la difesa non c’è prova dell’accordo corruttivo, lo stesso capo di imputazione non individuerebbe i soggetti che lo avrebbero compiuto, mettendo in evidenza “solo le suggestioni affrontate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) A tre mesi dalla requisitoria con la richiesta di 8 anni da parte dei pm, la parola è passata alladell’ad di Eni Claudioimputato nelEni-. Cuore del, in cui sono imputate 13 persone, le presunte mazzette versate dal Cane a sei zampe e da Shell per acquisire un giacimento offshore innel 2011. La procura di Milano mostra un “assurdo“per Paola Severino, avvocata dell’amministratore delegato del gruppo di San Donato Milanese. Per lanon c’è prova dell’accordo corruttivo, lo stesso capo di imputazione non individuerebbe i soggetti che lo avrebbero compiuto, mettendo in evidenza “solo le suggestioni affrontate ...

