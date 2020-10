“Prima i Paesi focolaio”: così l’Ue distribuirà il vaccino anti-Covid (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Ue presenta il suo piano per una strategia coordinata sui vaccini contro il Covid in Europa, da attuare quando le dosi saranno disponibili. Di fronte all’aumento dei contagi registrato in diversi Paesi europei, inclusa l’Italia, la Commissione guidata da Ursula von der Leyen sostiene infatti che sia “imperativo che i governi seguano una strategia coordinata per essere pronti alla distribuzione del vaccino contro il Covid”. Ad anticipare le linee guida del piano presentato dal vicepresidente della Commissione Ue Margaritis Schinas e dalla responsabile per la Salute Stella Kyriakides, è un articolo pubblicato su Repubblica e firmato dal corrispondente da Bruxelles Alberto D’Argenio. Dopo l’autorizzazione dell’Ema i vaccini anti ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Ue presenta il suo piano per una strategia coordinata sui vaccini contro ilin Europa, da attuare quando le dosi saranno disponibili. Di fronte all’aumento dei contagi registrato in diversieuropei, inclusa l’Italia, la Commissione guidata da Ursula von der Leyen sostiene infatti che sia “imperativo che i governi seguano una strategia coordinata per essere pronti alla distribuzione delcontro il”. Adcipare le linee guida del piano presentato dal vicepresidente della Commissione Ue Margaritis Schinas e dalla responsabile per la Salute Stella Kyriakides, è un articolo pubblicato su Repubblica e firmato dal corrispondente da Bruxelles Alberto D’Argenio. Dopo l’autorizzazione dell’Ema i vaccini...

