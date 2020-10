Previsioni Meteo Aeronautica Militare: deboli nevicate e rovesci, il bollettino per domani (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, venerdì 16 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare. Al Nord estesa copertura nuvolosa sulle aree alpine di confine con deboli nevicate su quelle altoatesine al di sopra dei 1200-1300 metri; cielo molto nuvoloso su Levante ligure, coste friulane, Veneto ed Emilia-Romagna con deboli piogge e locali temporali; in miglioramento tra pomeriggio e serata con parziali schiarite; cielo sereno, o al più velato da nubi medio alte, sulle restanti aree del settentrione. Formazione di foschie dense, o nebbie in banchi, al primo mattino e dopo il tramonto sulle zone pianeggianti. Centro e Sardegna: nuvolosità compatta su regioni tirreniche, Umbria, Marche e rilievi abruzzesi con ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia, venerdì 16 ottobre 2020: ila cura dell’. Al Nord estesa copertura nuvolosa sulle aree alpine di confine consu quelle altoatesine al di sopra dei 1200-1300 metri; cielo molto nuvoloso su Levante ligure, coste friulane, Veneto ed Emilia-Romagna conpiogge e locali temporali; in miglioramento tra pomeriggio e serata con parziali schiarite; cielo sereno, o al più velato da nubi medio alte, sulle restanti aree del settentrione. Formazione di foschie dense, o nebbie in banchi, al primo mattino e dopo il tramonto sulle zone pianeggianti. Centro e Sardegna: nuvolosità compatta su regioni tirreniche, Umbria, Marche e rilievi abruzzesi con ...

