Presidenziali Usa: Trump contro Twitter e Facebook, "censurano la verità, terribile" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tensione alle stelle per il dibattito tv Trump-Biden atteso stasera. The Donald utilizza il caso Burisma per screditare l'avversario e i social oscurano il post presidenziale. Il tanto atteso dibattito presidenziale di questa sera si trasforma in un vero e proprio duello televisivo a distanza tra Donald Trump e Joe Biden. Entrambi i candidati alla … L'articolo Presidenziali Usa: Trump contro Twitter e Facebook, "censurano la verità, terribile" proviene da www.meteoweek.com.

