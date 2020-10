Pregliasco: “Prima di Natale ci Sarà Nuovo Lockdown” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Se i casi di covid aumenteranno potremmo essere costretti a trascorrere il Natale ognuno nella propria abitazione, senza il tradizionale cenone con parenti ed amici. Il professor Fabrizio Pregliasco, che dirige l’Istituto Galeazzi di Milano, però ha dichiarato alla trasmissione ‘Non è un paese per giovani’ che “se prendiamo provvedimenti credo che potremmo convivere con … Leggi su youreduaction (Di giovedì 15 ottobre 2020) Se i casi di covid aumenteranno potremmo essere costretti a trascorrere ilognuno nella propria abitazione, senza il tradizionale cenone con parenti ed amici. Il professor Fabrizio, che dirige l’Istituto Galeazzi di Milano, però ha dichiarato alla trasmissione ‘Non è un paese per giovani’ che “se prendiamo provvedimenti credo che potremmo convivere con …

La7tv : #omnibus Il virologo @preglias si appella al buon senso: 'Se si ha raffreddore e qualche linea di febbre si deve re… - jedasupport : Il virologo Pregliasco: 'concreto rischio lockdown prima di Natale' - lpmichela : RT @Danilo_Sant65: Per chi la spara più grossa!! Al delirio del becchino #Crisant -emo si aggiunge il menagramo #Pregliasco : '#Lockdown a… - IvanL26151105 : DIEGO FUSARO: Pregliasco su Crisanti: lockwdow a Natale? Anche prima! Se... - donatellabrusch : RT @donatellabrusch: #pregliasco per me devi andare affanculo tu e il terrore che propaghi pro vitus! Ma domani quando sarà sparito tu che… -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco “Prima Coronavirus, il virologo Pregliasco: «In rete ricevo minacce, ma il rischio c’è ancora e dirlo è un mio... Corriere della Sera