Praticanti avvocati | esami ancora in bilico

A causa dell'emergenza Covid, infatti, devono essere varate delle nuove regole che, però, sono rimandate ad un decreto ministeriale atteso per il 27 novembre sulla Gazzetta Ufficiale. Per questo ...

A due mesi dagli esami che i praticanti avvocati dovranno sostenere tra il 15 e il 17 dicembre per l’abilitazione all’esercizio della professione, ancora non è stata definita la modalità con cui i 25m ...

Esame avvocato: che succede se un candidato è positivo prima della prova scritta?

Quale destino per i candidati positivi, per chi è in quarantena o isolamento fiduciario? Le domande a cui Bonafede dovrebbe rispondere sulla prossima edizione dell'esame di abilitazione.

