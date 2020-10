Prata di Principato Ultra | adottato il Piano Urbanistico Comunale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPrime azioni amministrative per l’Amministrazioneguidata dal neoeletto sindaco Bruno Petruzziello. Con la pubblicazione sul BURC della Regione Campania n. 195 del 12 Ottobre prende il via l’iter che porterà all’approvazione definitiva delche, con Delibera della Giuntan. 29 del 29.09.2020 è statodall’Amministrazione appena insediata. Dall’adozione, il, comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente statale e regionale, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, sono depositati presso l’ufficio di Segreteria e l’ufficio tecnico del Comune, in libera visione al pubblico per i 60 giorni naturali, ...