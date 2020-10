Potenza, focolaio nel reparto di Ginecologia: 9 positivi tra il personale. “Ma il contagio è legato a un evento privato” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Hanno partecipato a un evento privato, non rispettando le necessarie misure di sicurezza anti-Covid. Così si sarebbero contagiati nove addetti del reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Carlo di Potenza, dove si è scoperto un focolaio. I nove sono tutti asintomatici. Il reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale è regolarmente aperto. “Sono garantite tutte le misure di sicurezza, così come è stato fatto finora”, ha precisatola direzione sanitaria. Il dipartimento Politiche della persona della Regione Basilicata ha specificato in una nota che “il focolaio non è partito all’interno dell’ospedale, ma è legato a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Hanno partecipato a unprivato, non rispettando le necessarie misure di sicurezza anti-Covid. Così si sarebbero contagiati nove addetti deldie ostetricia dell’ospedale San Carlo di, dove si è scoperto un. I nove sono tutti asintomatici. Ildie ostetricia dell’ospedale è regolarmente aperto. “Sono garantite tutte le misure di sicurezza, così come è stato fatto finora”, ha precisatola direzione sanitaria. Il dipartimento Politiche della persona della Regione Basilicata ha specificato in una nota che “ilnon è partito all’interno dell’ospedale, ma èa un ...

