Ponticelli | tre dipendenti della Asl positivi al Covid 19 | uffici chiusi per sanificazione

Leggi su 2anews

(Di giovedì 15 ottobre 2020): nella giornata di oggi la sede Asl in via Fratelli Grimm sarà chiusa perdopo latà al19 di tre. Nella giornata di oggi, giovedì 15 ottobre, la sede didell’Asl Napoli 1 (sita in via Fratelli Grimm) sarà chiusa perdopo latà al19 di …