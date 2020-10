Pomezia, il sindaco Zuccalà firma l’ordinanza: da domani termosifoni accesi nelle scuole (Di giovedì 15 ottobre 2020) Questa mattina il sindaco Adriano Zuccalà ha firmato l’ordinanza di accensione anticipata facoltativa degli impianti termici di riscaldamento presenti sul territorio comunale. La decisione, che coinvolge tutti gli istituti scolastici di Pomezia e Torvaianica, arriva a seguito del calo delle temperature di queste ore e delle previsioni meteo dei prossimi giorni, anche considerando le normative anti-Covid che prevedono l’apertura frequente delle finestre per arieggiare i locali non consentendo un confort climatico ideale. “Abbiamo deciso di anticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento nelle scuole – spiega l’Assessore Federica Castagnacci – per rendere più caldi e confortevoli gli ambienti scolastici dove gli studenti trascorrono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Questa mattina ilAdriano Zuccalà hato l’ordinanza di accensione anticipata facoltativa degli impianti termici di riscaldamento presenti sul territorio comunale. La decisione, che coinvolge tutti gli istituti scolastici die Torvaianica, arriva a seguito del calo delle temperature di queste ore e delle previsioni meteo dei prossimi giorni, anche considerando le normative anti-Covid che prevedono l’apertura frequente delle finestre per arieggiare i locali non consentendo un confort climatico ideale. “Abbiamo deciso di anticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento– spiega l’Assessore Federica Castagnacci – per rendere più caldi e confortevoli gli ambienti scolastici dove gli studenti trascorrono ...

Il Comune di Pomezia aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile. Questa sera la Torre Civica di piazza Indipendenza si accenderà di blu, colore simbolo d ...

SIENA – La notizia c'è ed è una gran bella notizia: " L'anticorpo monoclonale più poten ...

