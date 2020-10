Polizia Postale, sgominata banda di pedofili: 4 arresti e 16 denunce (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nuova operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia. A Venezia sgominata una banda di pedofili con 4 arresti e 16 denunce. Nuova operazione della Polizia Postale a Venezia, che ha scoperto e fermato una banda di pedofili che operava in rete. I malviventi si aggiravano su una nota piattaforma di messaggistica, pronti a scambiarsi video … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nuova operazione dellacontro la pedopornografia. A Veneziaunadicon 4e 16. Nuova operazione dellaa Venezia, che ha scoperto e fermato unadiche operava in rete. I malviventi si aggiravano su una nota piattaforma di messaggistica, pronti a scambiarsi video … L'articolo proviene da .

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Postale Venezia, pedopornografia online: arresti e denunce Corriere della Sera Venezia, pedopornografia online: arresti e denunce

Pedopornografia, scambio di video con abusi su minori: sgominata rete di pedofili in 16 province

Vasta operazione della Polizia Postale in 16 province, coordinata dal Centro Nazionale Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, disposta ...L'operazione, condotta dalla Polizia Postale in 16 province e coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, è ...