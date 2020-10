Polizia nelle case private: cosa dice la legge e perché non arriva (Di giovedì 15 ottobre 2020) Polizia nelle case private: cosa dice la legge e perché non arriva Nei giorni scorsi – nel corso di una intervista in tv – il Ministro della Salute Roberto Speranza aveva ventilato l’ipotesi dell’introduzione delle forze di Polizia nelle abitazioni private, come ulteriore misura per salvaguardare la salute individuale e collettiva, in questa difficile fase di “convivenza” con il noto coronavirus. Non solo: sul tavolo anche l’ipotesi concreta di una multa per le feste private. In brevissimo tempo, le parole pronunciate dal Ministro hanno però sollevato un polverone, da cui l’intervento successivo e chiarificatore, da parte ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 15 ottobre 2020)lae perché nonNei giorni scorsi – nel corso di una intervista in tv – il Ministro della Salute Roberto Speranza aveva ventilato l’ipotesi dell’introduzione delle forze diabitazioni, come ulteriore misura per salvaguardare la salute individuale e collettiva, in questa difficile fase di “convivenza” con il noto coronavirus. Non solo: sul tavolo anche l’ipotesi concreta di una multa per le feste. In brevissimo tempo, le parole pronunciate dal Ministro hanno però sollevato un polverone, da cui l’intervento successivo e chiarificatore, da parte ...

matteosalvinimi : Conte: 'Non manderemo le forze di Polizia nelle abitazioni private'. Caspita, che ventata di Democrazia?? - AMorelliMilano : #Conte: “Non manderemo le forze di Polizia nelle abitazioni private”. Grazie, troppo buoni. #governodellavergogna - Mov5Stelle : Le polemiche sulle misure anticontagio sono sterili, perché i cittadini si stanno impegnando e sono prudenti. Sfati… - FedericaFlajani : RT @gr_grim: Forse non è chiaro, lo ripeto: è dovuto intervenire il Capo della Polizia Gabrielli per ricordare a TRE MINISTRI E UN PREMIER… - paolokanta : RT @gr_grim: Forse non è chiaro, lo ripeto: è dovuto intervenire il Capo della Polizia Gabrielli per ricordare a TRE MINISTRI E UN PREMIER… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia nelle Conte: “Non manderemo la polizia nelle case” La Stampa Ducati Multistrada 950 per i vigili urbani di Bologna

«Le venticinque Ducati Multistrada in oggetto sono già in servizio da poche settimane – così Romano Mignani, comandante della polizia locale di Bologna –, prodotto finale di una gara aperta per l’asse ...

Nuovo accordo fra Comune, associazioni di Polizia e Carabinieri - Video

Si sono ampliate le convenzioni tra il Comune, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato e Associazione Nazionale Carabinieri che, in particolare nel delicato momento che la città e il Paese stanno at ...

«Le venticinque Ducati Multistrada in oggetto sono già in servizio da poche settimane – così Romano Mignani, comandante della polizia locale di Bologna –, prodotto finale di una gara aperta per l’asse ...Si sono ampliate le convenzioni tra il Comune, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato e Associazione Nazionale Carabinieri che, in particolare nel delicato momento che la città e il Paese stanno at ...