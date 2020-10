Politica italiana in lutto, è morta improvvisamente Jole Santelli (Di giovedì 15 ottobre 2020) lutto nel mondo della Politica italiane. La presidente della Regione Calabria Jole Santelli è morta nelle scorse ore. Secondo quanto emerso la governatrice, che proprio ieri era stata in Regione e aveva avuto incontri istituzionali, si è spenta nelle scorse ore. Come scrivono i quotidiani locali, al momento non è chiara la causa del decesso, ”ma secondo i primi riscontri si sarebbe trattato di un arresto cardiocircolatorio”. La presidente della Regione Calabria, come è noto, era malata da tempo ed era affetta da una patologia tumorale e si trovava nella sua casa a Cosenza. Jole Santelli aveva 52 anni ed era presidente della Regione Calabria dal 15 febbraio 2020.



Deputata dal 2001 al 2020, è stata sottosegretaria di ...

