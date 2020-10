Politica in lutto: è morta la governatrice Jole Santelli (Di giovedì 15 ottobre 2020) È morta Jole Santelli, la governatrice della Calabria: aveva 51 anni e da tempo lottava contro un tumore. Domani il funerale a Cosenza La governatrice della Calabria, Jole Santelli, è deceduta questa notte nella sua abitazione di Cosenza. Aveva 51 anni. Da tempo lottava contro un tumore. Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni.… L'articolo Politica in lutto: è morta la governatrice Jole Santelli Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) È, ladella Calabria: aveva 51 anni e da tempo lottava contro un tumore. Domani il funerale a Cosenza Ladella Calabria,, è deceduta questa notte nella sua abitazione di Cosenza. Aveva 51 anni. Da tempo lottava contro un tumore. Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi giorni.… L'articoloin: èlaCorriere Nazionale.

