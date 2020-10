PMI, Vodafone Business lancia “OneBusiness Share” (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nell’attuale scenario caratterizzato dall’impatto dell’emergenza Covid-19, in cui si è verificato un calo di domanda e ricavi e l’annullamento di ordini e contratti, le Pmi più digitalizzate si sono assicurate opportunità a un tasso più che doppio rispetto a quelle più indietro nel percorso di digitalizzazione. Eppure, sono ancora numerose le difficoltà riscontrate dalle Pmi. Oltre la metà ha difficoltà a individuare la tecnologia corretta o il giusto fornitore e quasi il 40% ha necessità di supporto per la formazione. Così come resta ancora troppo alto il gap tecnologico tra Pmi e aziende di maggiori dimensioni dal momento che solo il 20% delle Pmi usa il cloud (contro il 57% delle grandi aziende) e meno del 10% adotta l’e-commerce per la propria attività. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nell’attuale scenario caratterizzato dall’impatto dell’emergenza Covid-19, in cui si è verificato un calo di domanda e ricavi e l’annullamento di ordini e contratti, le Pmi più digitalizzate si sono assicurate opportunità a un tasso più che doppio rispetto a quelle più indietro nel percorso di digitalizzazione. Eppure, sono ancora numerose le difficoltà riscontrate dalle Pmi. Oltre la metà ha difficoltà a individuare la tecnologia corretta o il giusto fornitore e quasi il 40% ha necessità di supporto per la formazione. Così come resta ancora troppo alto il gap tecnologico tra Pmi e aziende di maggiori dimensioni dal momento che solo il 20% delle Pmi usa il cloud (contro il 57% delle grandi aziende) e meno del 10% adotta l’e-commerce per la propria attività. ...

