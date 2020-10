PlayStation 5 | un nuovo video ci mostra la nuova interfaccia utente

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Sony ha appena rivelato una delle ultime grandi domande sulla prossima5: come sarà l’. Unae articolato walkthroughcome sarà l’aspetto dell’uso effettivo della prossima console quando verrà lanciata il 12 novembre. Laè un grande cambiamento per Sony, che offre una revisione completa dei menu piuttosto spartani che la4 offriva. Analogamente alla4, Sony offrirà una serie di giochi installati (o applicazioni in streaming, in una scheda separata) cheno i vari giochi, ognuno con il proprio hub. Scorrendo verso il basso con questo hub di gioco ...