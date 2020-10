Pit Bike | tutto quello che c’è da sapere su questo tipo di moto molto in voga

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Un pitè unaparticolare, a metà tra una minie unada cross. Eccole informazioni, dai modelli a dove è possibile guidarla. Avete mai sentito parlare di pit? Si tratta didi piccole dimensioni (non troppo piccole come una mini, per intenderci) che possono essere utilizzate su strada o fuoristrada. In origine, come si può capire anche dal nome, questevenivano utilizzate nelle gare dicross nelle zone di sosta, ovvero nel paddock, e nei box. Agli inizi degli anni 2000 sono diventatepopolari anche per quanto concerne le gare svolte, in particolare nella California del Sud. Con il tempo la loro ...