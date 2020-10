Pioggia e vento | prorogata l’allerta meteo in Campania

Leggi su 2anews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) L’allertainè statafino alle 18 di domani, venerdì 16 ottobre, per il prorogarsi del maltempo.di ulteriori 24 ore l’allertainattualmente in corso. Fino alle 18 di oggi è in vigore il livello di criticità idrogeologica Arancione su tutto il territorio ad esclusione dell’Alta Irpinia, del …