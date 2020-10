Piero Chiambretti | dopo il virus mai più ripreso | “di notte ho ancora gli incubi”

(Di giovedì 15 ottobre 2020)il periodo in ospedale malato di Coronanon si è mai più: ecco che cosa ha raccontato. Sono passati mesi dal ricovero per Coronadi, ma l’uomo ha ammesso di non sentirsibene psicologicamente. L’esperienza dello ha segnato nel profondo in maniera indelebile: durante la malattia… L'articoloilmai più: “dihogli incubi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rep_torino : Una fondazione ricorderà la mamma di Piero Chiambretti, vittima del Covid-19 [aggiornamento delle 16:56] - infoitsport : Morte papà Totti, Piero Chiambretti: “Si può morire in tanti modi, morire di Covid però fa rabbia” -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Chiambretti

A distanza di molti mesi dal ricovero dopo l’infezione da Coronavirus, Piero Chiambretti non sta ancora bene psicologicamente. Quell’esperienza lo ha segnato profondamente e per sempre, anche perché d ...Piero Chiambretti ha rivelato che a distanza di mesi dal ricovero per il Coronavirus, che si è portato via sua mamma Felicita, non si sente bene psicologicamente e di notte ha ancora gli incubi.