Picucci rifiuta l’offerta di Mastella | “Mi ha chiesto di rientrare in giunta | ho detto no”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNessun ripensamento. Oberdannon rientrerà nella. Ad annunciarlo, via Facebook, il diretto interessato. “Il Sindaco hadi rivedere la mia decisione e mi hadi ritornare in. Nonostante l’incarico di assessore per chi fa politica sia estremamente gratificante, nonostante le deleghe che ho ricoperto siano state e sarebbero state importanti, ritengo che non ci siano le condizioni che possano portare ad un ripensamento. Non è una questione di poltrone, è una questione di chiarezza nei rapporti politici e prima ancora personali.Come si usa dire in qualche gioco televisivo: RINGRAZIO, RIFIUTO E VADO AVANTI!”. L'articolo...