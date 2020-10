Peter Pan e Gli Aristogatti tra i film su Disney+ che avranno un disclaimer per "contenuti razzisti" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Classici d'animazione come Peter Pan e Gli Aristogatti saranno disponibili su Disney+ con un disclaimer legato ai contenuti "razzisti" presenti. Alcuni film considerati dei classici dell'animazione come Peter Pan, gli Aristogatti e Dumbo saranno presenti su Disney+ con un diclaimer per sottolineare che potrebbero essere presenti delle "rappresentazioni o trattamenti negativi di gruppi di persone o varie culture. Sotto accusa sarebbero infatti delle scene considerate quasi razziste a causa dei contenuti proposti. Prima della visione in streaming di Peter Pan, Dumbo, Gli Aristogatti e Robinson e l'isola dei Corsari appaiono quindi delle schermate in cui si dichiara: ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Classici d'animazione comePan e Glisaranno disponibili sucon unlegato ai" presenti. Alcuniconsiderati dei classici dell'animazione comePan, glie Dumbo saranno presenti sucon un diclaimer per sottolineare che potrebbero essere presenti delle "rappresentazioni o trattamenti negativi di gruppi di persone o varie culture. Sotto accusa sarebbero infatti delle scene considerate quasi razziste a causa deiproposti. Prima della visione in streaming diPan, Dumbo, Glie Robinson e l'isola dei Corsari appaiono quindi delle schermate in cui si dichiara: ...

