Perché il voto per posta sarà decisivo nelle elezioni statunitensi

Donald Trump ha attaccato il voto per corrispondenza, già usato da milioni di statunitensi, denunciando il rischio di brogli. Ma perché? Il video di Le Monde spiega perché questo modo di votare divide gli schieramenti e come potrebbe pesare sul risultato delle presidenziali.

