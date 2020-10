"Perché il gay lo deve fare?". Clamoroso a Uomini e Donne: il sospetto, Gianni Sperti esce allo scoperto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Quella frase ha il sapore del coming out. Ma nessuno può sapere quello che c'è tra le righe. Gianni Sperti, adesso, frena e non vuole doppi sensi. E precisa: “Perché il gay deve dichiarare di essere gay e all'etero non viene chiesto?". Così a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tutto nasce Perché Gianni critica le frequentazioni di Aurora e lei lo “pizzica”. “Beato te che ti innamori ogni cinque minuti”, dice. Lui risponde a tono: “Si è permessa di dirmi non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti, come se io fossi uno che ne passa… tanti, ogni cinque minuti. Un'offesa molto pesante”. E sul web si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Quella frase ha il sapore del coming out. Ma nessuno può sapere quello che c'è tra le righe., adesso, frena e non vuole doppi sensi. E precisa: “; il gaydichiarare di essere gay e all'etero non viene chiesto?". Così a, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tutto nascecritica le frequentazioni di Aurora e lei lo “pizzica”. “Beato te che ti innamori ogni cinque minuti”, dice. Lui risponde a tono: “Si è permessa di dirmi non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti, come se io fossi uno che ne passa… tanti, ogni cinque minuti. Un'offesa molto pesante”. E sul web si ...

paolaturci : Donna e testimone straordinaria, Liliana Segre. Il prezioso valore della pace - I_____IIIIIIIII : > elicotero curioso cosi nula perche si passa da due verso uno perch'è la stessa elice quela parte ad un lato anche… - I_____IIIIIIIII : > avione non esca da mezzo perch'era dopio certo non tuti seduti per vederlo altri dietro o avanti bastanza da fine… - TersigniLeandra : Aggiungiamo che i mezzi pubblici sono troppo affollati! - zazoomblog : Sono stata penalizzata perché faccio rock non perché sono gay - - #stata #penalizzata #perché -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gay Perch approfittare degli impianti zigomatici e a chi rivolgersi Padova News Perch approfittare degli impianti zigomatici e a chi rivolgersi

(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti ...

SEAT Ibiza 1.6 5 porte Style BI FUEL del 2014 usata a Casalgrande

Avrete cos la possibilit di guidare subito l'auto dei vostri sogni senza immobilizzare il capitale di cui disponete perch , grazie ad una soluzione flessibile e vantaggiosa, potrete dilazionare il ...

(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti ...Avrete cos la possibilit di guidare subito l'auto dei vostri sogni senza immobilizzare il capitale di cui disponete perch , grazie ad una soluzione flessibile e vantaggiosa, potrete dilazionare il ...