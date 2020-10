Per Harold Bloom l’unica benedizione possibile è quella che dona leggere la letteratura (Di giovedì 15 ottobre 2020) Come molti miei coetanei, mi addormento abbastanza presto. Mi sveglio spesso durante la notte e resto sdraiato al buio, assalito dai ricordi. La notte scorsa, molto tardi, mi è tornata in mente un’immagine di mia madre. Ho rivisto me stesso a tre anni: giocavo sul pavimento della cucina mentre lei preparava il pasto dello shabbath. Nata in un villaggio ebraico alla periferia di Brest Litovsk, era rimasta fedele alle sue tradizioni. Ero il minore di cinque figli ed ero felicissimo quando eravamo soli. Quando mi passava accanto, allungavo la mano e le toccavo le dita nude dei piedi, e lei mi arruffava i capelli mormorando parole affettuose. Mi ha ripetuto diverse volte che sono nato all’alba dell’11 luglio 1930, dopo un travaglio lungo e doloroso. Il giorno del mio ottantasettesimo compleanno mi sono svegliato allo spuntare del sole e ho ricordato il suo viso come ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Come molti miei coetanei, mi addormento abbastanza presto. Mi sveglio spesso durante la notte e resto sdraiato al buio, assalito dai ricordi. La notte scorsa, molto tardi, mi è tornata in mente un’immagine di mia madre. Ho rivisto me stesso a tre anni: giocavo sul pavimento della cucina mentre lei preparava il pasto dello shabbath. Nata in un villaggio ebraico alla periferia di Brest Litovsk, era rimasta fedele alle sue tradizioni. Ero il minore di cinque figli ed ero felicissimo quando eravamo soli. Quando mi passava accanto, allungavo la mano e le toccavo le dita nude dei piedi, e lei mi arruffava i capelli mormorando parole affettuose. Mi ha ripetuto diverse volte che sono nato all’alba dell’11 luglio 1930, dopo un travaglio lungo e doloroso. Il giorno del mio ottantasettesimo compleanno mi sono svegliato allo spuntare del sole e ho ricordato il suo viso come ...

