Pensa di essere diventata sorda, l’otorino trova qualcosa di assurdo: “senza parole, ha…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Questa donna crede di essere sorda, dal momento che non riesce più a sentire dall’orecchio e avverte un forte dolore. Spaventatissima e preoccupata per la sua condizione di salute, va dal medico specialista ed è lì che scopre qualcosa di assurdo. Crede di essere sorda perché da tempo non riesce più ad avvertire alcun suono e combatte con un forte dolore all’orecchio. Siamo nel Leicestershire, in Inghilterra. Quando la donna decide di andare finalmente da un otorino, si aspetta una diagnosi crudele: è davvero convinta d’essere diventata quasi completamente sorda. Eppure lo specialista le comunica qualcosa di inaspettato e davvero inquietante. L’esito della ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 ottobre 2020) Questa donna crede di, dal momento che non riesce più a sentire dall’orecchio e avverte un forte dolore. Spaventatissima e preoccupata per la sua condizione di salute, va dal medico specialista ed è lì che scopredi. Crede diperché da tempo non riesce più ad avvertire alcun suono e combatte con un forte dolore all’orecchio. Siamo nel Leicestershire, in Inghilterra. Quando la donna decide di andare finalmente da un otorino, si aspetta una diagnosi crudele: è davvero convinta d’quasi completamente. Eppure lo specialista le comunicadi inaspettato e davvero inquietante. L’esito della ...

borghi_claudio : @CesareSacchetti Cesare, ti preferivo prima che impazzissi. Da quando fare un errore e assegnare una minima quantit… - Lukas95976035 : @Davide38296157 Ennesima figura di MERDA ALL'ITALIA per merito di un CIALTRONE.....CHE PENSA DI ESSER UN ESSERE SUP… - antonel52837259 : RT @Gio2020Gio: Son tutti lì in brodino. 'il manifesto di dibba'...tutto bello,bello, bellissimo!Ma... tanto è fatto e molto è i programm… - _petitrouge : @drunkicarvs Però insomma, Cleopatra non era certo caucasica e da parte di madre si pensa possa essere egiziana (pe… - giuliabettii : mi ammazza come ci sia della gente che pensa che essere “conosciuta” a forlì sia un tratto della personalità -

Ultime Notizie dalla rete : Pensa essere La foto di una mucca che pensa di essere un cane diventa virale Il Mattino Acqui Terme, teppisti sulla pista ciclabile riaperta da un solo giorno

Che preoccupa, dato che non è un caso isolato. Un paio di settimane fa, sempre ai Bagni, anche il Centro congressi era finito nelle mire dei teppisti e niente impedisce di pensare che possano essere ...

Blackmagic ATEM Mini Pro ISO, la mini-regia video perfetta per lo streaming. La recensione

In questo modo ci può essere chi si occupa di gestire gli stacchi, chi gestisce il mixing audio, chi prepara la grafica (si pensi per esempio ai punteggi sportivi, che cambiano frequentemente), chi ...

Che preoccupa, dato che non è un caso isolato. Un paio di settimane fa, sempre ai Bagni, anche il Centro congressi era finito nelle mire dei teppisti e niente impedisce di pensare che possano essere ...In questo modo ci può essere chi si occupa di gestire gli stacchi, chi gestisce il mixing audio, chi prepara la grafica (si pensi per esempio ai punteggi sportivi, che cambiano frequentemente), chi ...