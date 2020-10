Paw Patrol: Kim Kardashian West e Iain Armitage tra i doppiatori del film (Di giovedì 15 ottobre 2020) Paramount ha annunciato che il film di Paw Patrol avrà tra i doppiatori anche Kim Kardashian West e la giovane star Iain Armitage. Paw Patrol, la popolare serie animata di Nickelodeon, diventerà un film e nel cast dei doppiatori ci saranno anche Kim Kardashian West e Iain Armitage. Il progetto racconterà un nuovo capitolo della storia dei simpatici personaggi che hanno debuttato sugli schermi nel 2013. La serie Paw Patrol è stata recentemente rinnovata per un'ottava stagione e il film animato sarà diretto dal veterano del settore Cal Brunker. Oltre a Kim Kardashian ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Paramount ha annunciato che ildi Pawavrà tra ianche Kime la giovane star. Paw, la popolare serie animata di Nickelodeon, diventerà une nel cast deici saranno anche Kim. Il progetto racconterà un nuovo capitolo della storia dei simpatici personaggi che hanno debuttato sugli schermi nel 2013. La serie Pawè stata recentemente rinnovata per un'ottava stagione e ilanimato sarà diretto dal veterano del settore Cal Brunker. Oltre a Kim...

