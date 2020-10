Pavoni “invadono” Ravenna | preoccupazione tra gli abitanti

Leggi su giornal

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Un paio di giorni fa l’edizione online di Repubblica ha pubblicato la notizia che una colonia diha “preso casa” in una frazione di, Punta Marina, dove alcuni cittadini si sono rivolti al sindaco perché gli uccelli stanno iniziando a danneggiare tetti delle case e delle auto con qualche problema di gestione e una colonia che inizia a diventare di numero importante. Secondo alcuni reportage dal luogo, la colonia avrebbe in realtà più di 30 anni di storia nella località, ma in quest’ultimo periodo – forse approfittando del rallentamento delle attività umane per il lockdown – sarebbe cresciuta di numero.“invadono”tra gliUna convivenza non semplice, ...