Paura a Bake Off Italia | Clelia D’Onofrio | come sta dopo l’incidente?

Leggi su chenews

(Di giovedì 15 ottobre 2020)sta oggiD’Onofrio. In molti se lo stanno domandando. La giudice del noto programmaOffera stata vittima di un incidenteD’OnofrioUna delle grandi assenti della nuova edizione diOffD’Onofrio. La giudice che si è fatta apprezzare per la sua grande dolcezza è il personaggio che più manca ai telespettatori del programma di Real Time, in onda sul canale 31 del digitale terrestre. Sia nella versione adulta che in quella junior,conquista tutti i concorrenti del talent con la sua estrema dolcezza ed eleganza, ma anche con la sua preparazione per quel che riguarda la pasticceria. La sua assenza a...