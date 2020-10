Paragone affonda il renziano Marattin: «Ci prendete per il c…, non avete i numeri» (video) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Duro scontro tra Gianluigi Paragone e Luigi Marattin sul Mes, il prestito che il governo giallo-rosso vorrebbe chiedere all’Europa ma sul quale rischia di consumarsi la rottura con la base grillina. L’accusa dell’ex M5S Paragone è precisa: “Portatelo in aula e chiedete il voto, se no amico Fritz ci prendi per il c**o! prendetevi una responsabilità! Non fare il ciarlatano!”. Marattin, però, cerca di aggirare l’ostacolo evitando di entrare nel merito dei diktat del M5S, che non vuole il Mes, e delle disastrate condizioni della sanità italiana. “Non rispondo all’insulto perché Paragone si risponde da solo”. Paragone dal Mes alle mascherine delle Fiat Scambi di accuse anche sui presunti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Duro scontro tra Gianluigie Luigisul Mes, il prestito che il governo giallo-rosso vorrebbe chiedere all’Europa ma sul quale rischia di consumarsi la rottura con la base grillina. L’accusa dell’ex M5Sè precisa: “Portatelo in aula e chiedete il voto, se no amico Fritz ci prendi per il c**o!vi una responsabilità! Non fare il ciarlatano!”., però, cerca di aggirare l’ostacolo evitando di entrare nel merito dei diktat del M5S, che non vuole il Mes, e delle disastrate condizioni della sanità italiana. “Non rispondo all’insulto perchési risponde da solo”.dal Mes alle mascherine delle Fiat Scambi di accuse anche sui presunti ...

