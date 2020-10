Pallone d’oro, quale testata lo assegna ogni anno | Domanda Milionario (Di giovedì 15 ottobre 2020) Pallone d’oro, quale testata lo assegna ogni anno Domanda Milionario quale testata giornalistica ogni anno assegna il Pallone d’Oro? La Domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere Milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla Domanda di Chi vuol essere Milionario? La risposta corretta è France Football: il premio è stato istituito dalla rivista sportiva francese nel 1956 e viene assegnato al giocatore ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020)d’oro,logiornalisticaild’Oro? Laè stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alladi Chi vuol essere? La risposta corretta è France Football: il premio è stato istituito dalla rivista sportiva francese nel 1956 e vieneto al giocatore ...

