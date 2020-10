Palermo, al “Pasqualino” allenamenti blindati: le ultime dall’infermeria in vista del Bisceglie (Di giovedì 15 ottobre 2020) Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Bisceglie, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio "Gustavo Ventura".Nella giornata di ieri, la compagine siciliana ha svolto una seduta mattutina al "Pasqualino Stadium" di Carini: un allenamento, informa l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', più blindato del solito. "Oltre alle consuete porte chiuse (come da protocollo anti Covid-19), la vista del terreno di gioco dall'esterno è stata oscurata da un telone".Chi non partirà alla volta della Puglia con il resto dei compagni di squadra è Ivan Marconi che, a causa della lesione rimediata sabato scorso durante la rifinitura pre-partita, starà fermo ai box per almeno altre due settimane. Roberto Boscaglia, invece, spera di recuperare Palazzi, al momento alle ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) Prosegue la preparazione delindella sfida contro il, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio "Gustavo Ventura".Nella giornata di ieri, la compagine siciliana ha svolto una seduta mattutina al "Pasqualino Stadium" di Carini: un allenamento, informa l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', più blindato del solito. "Oltre alle consuete porte chiuse (come da protocollo anti Covid-19), ladel terreno di gioco dall'esterno è stata oscurata da un telone".Chi non partirà alla volta della Puglia con il resto dei compagni di squadra è Ivan Marconi che, a causa della lesione rimediata sabato scorso durante la rifinitura pre-partita, starà fermo ai box per almeno altre due settimane. Roberto Boscaglia, invece, spera di recuperare Palazzi, al momento alle ...

