Paesi Bassi, l'obbligo di mascherina c'è ma manca la legge (Di giovedì 15 ottobre 2020) La corsa del coronavirus nei Paesi Bassi non si arresta e la politica corre, tardivamente, ai ripari. Da lunedì è in vigore un «lockdown parziale», come lo ha definito il primo ministro Mark Rutte che ha predisposto una serie di misure per tentare di arginare la diffusione del contagio. I dati parlano chiaro: solo nella giornata di ieri i nuovi positivi sono stati poco meno di 8.000 con un incremento di più di 537 positivi rispetto al giorno prima. Spesso … Continua L'articolo Paesi Bassi, l'obbligo di mascherina c'è ma manca la legge proviene da il manifesto.

