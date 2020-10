“Paese Mio Bello” L’Italia che cantava e canta in concerto al teatro Sannazaro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi: quattro straordinarie voci insieme nel concerto “Paese Mio Bello” L’Italia che cantava e canta che si esibirà venerdì 16 e sabato 17 ottobre alle ore 21 sul palco del teatro Sannazaro. Il quartetto di voci, accompagnato dalle chitarre di Michele Boné e Paolo Propoli, canterà Napoli, l’Italia e non solo, con lo sguardo rivolto al mondo, alle passioni e alle esperienze dei protagonisti. Il titolo del concerto, Paese Mio Bello, è stato ispirato da una raccolta di canzoni popolari registrate da immigrati italiani negli Stati Uniti d’America tra il 1911 e il 1939. “Paese Mio Bello” celebra anche una storia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi: quattro straordinarie voci insieme nel“Paese Mio Bello” L’Italia cheche si esibirà venerdì 16 e sabato 17 ottobre alle ore 21 sul palco del. Il quartetto di voci, accompagnato dalle chitarre di Michele Boné e Paolo Propoli, canterà Napoli, l’Italia e non solo, con lo sguardo rivolto al mondo, alle passioni e alle esperienze dei protagonisti. Il titolo del, Paese Mio Bello, è stato ispirato da una raccolta di canzoni popolari registrate da immigrati italiani negli Stati Uniti d’America tra il 1911 e il 1939. “Paese Mio Bello” celebra anche una storia ...

