Ostia | intubato per Covid il gestore di un pub antifascista “Ha lavorato con la febbre”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – E’in terapia intensiva con una polmonite interstiziale da-19 D.G., 31 anni,del pubLa casa clandestina a. E a quanto sembra, avrebbeper giorni con la febbre – conscio di averla, come avrebbe riferito ai medici – fino a quando la situazione non è precipitata del tutto e si è resa necessaria l’ospedalizzazione. A darne notizia è il sito di cronaca lidense Canaledieci. E’ ora al vaglio della Asl Roma 3 l’ipotesi di avvio di un’indagine epidemiologica per individuare tutti o gran parte degli avventori del pub negli ultimi sette giorni. Condizioni critiche L’uomo, un personaggio molto in vista nella galassia antagonista del X Municipio, è in ...