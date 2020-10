Osteoporosi, come preservare le ossa “fragili” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non pensate che l’Osteoporosi sia da declinare solamente al femminile. Anche i maschi rischiano per l’età avanzata, specie se sottoposti a trattamenti prolungati con cortisone, se alzano troppo spesso il gomito o se sono fumatori (peraltro si tratta di fattori di rischio anche per le donne). Ma non ci sono dubbi che il gentil sesso deve prestare più attenzione al rischio delle ossa “fragili”. Ed allora, in occasione della Giornata Mondiale sulla malattia in programma il 20 ottobre, meglio capire bene cosa accade e come si può ridurre il rischio di fratture dopo traumi minimi o addirittura spontanee. Lo spartiacque della menopausa Con il termini della vita fertile, progressivamente, si assiste ad una modificazione del normale meccanismo di ricambio del tessuto osseo, legato al calo degli ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non pensate che l’sia da declinare solamente al femminile. Anche i maschi rischiano per l’età avanzata, specie se sottoposti a trattamenti prolungati con cortisone, se alzano troppo spesso il gomito o se sono fumatori (peraltro si tratta di fattori di rischio anche per le donne). Ma non ci sono dubbi che il gentil sesso deve prestare più attenzione al rischio delle“fragili”. Ed allora, in occasione della Giornata Mondiale sulla malattia in programma il 20 ottobre, meglio capire bene cosa accade esi può ridurre il rischio di fratture dopo traumi minimi o addirittura spontanee. Lo spartiacque della menopausa Con il termini della vita fertile, progressivamente, si assiste ad una modificazione del normale meccanismo di ricambio del tessuto osseo, legato al calo degli ...

