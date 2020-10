Ortona, allarme legionella: cinque ricoveri ed un decesso (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non solo Covid, ad Ortona (Abruzzo) è allarme legionella: al momento sono cinque le persone ricoverate, mentre una donna è deceduta Non bastava il Covid, ad Ortona (Abruzzo) ci si è messa anche la legionella a peggiorare la situazione. Il sindaco Leo Castiglione, dopo aver avuto un colloquio con l’Asl a seguito della morte di … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non solo Covid, ad(Abruzzo) è: al momento sonole persone ricoverate, mentre una donna è deceduta Non bastava il Covid, ad(Abruzzo) ci si è messa anche laa peggiorare la situazione. Il sindaco Leo Castiglione, dopo aver avuto un colloquio con l’Asl a seguito della morte di … L'articolo proviene da .

marinam49570553 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #15ottobre #giovedì #Chieti #Lanciano #Sulmona #Ortona Allarme legionella, 5 ricoveri in ospedale - Il_Centro : #Abruzzo #15ottobre #giovedì #Chieti #Lanciano #Sulmona #Ortona Allarme legionella, 5 ricoveri in ospedale… - reteabruzzocom : MUCCHE IN STRADA SULLA PROVINCIALE 60 TRA COCULLO E ORTONA DEI MARSI, ALLARME DEGLI AUTOMOBILISTI -

Ultime Notizie dalla rete : Ortona allarme Non solo Covid: a Ortona è allarme legionella dopo la morte di una donna ChietiToday TERAMO: PROFETA, “TRA GIOVANISSIMI DILAGA CONSUMO DROGHE ED ALCOL”

TERAMO – “A Teramo l’uso di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti è in aumento e correlativamente si assiste ad una diminuzione dell’età di chi ne fa uso, che scende anche agli 11-13 anni”. L’all ...

CORONAVIRUS: TRASPORTI, CAPIENZA RESTA ALL’80 PER CENTO

ROMA – Non è ancora allarme rosso, ma la preoccupazione c’è. Il record dei contagi dall’inizio dell’emergenza piomba sul tavolo del governo e costringe il premier Giuseppe Conte e i ministri a prender ...

TERAMO – “A Teramo l’uso di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti è in aumento e correlativamente si assiste ad una diminuzione dell’età di chi ne fa uso, che scende anche agli 11-13 anni”. L’all ...ROMA – Non è ancora allarme rosso, ma la preoccupazione c’è. Il record dei contagi dall’inizio dell’emergenza piomba sul tavolo del governo e costringe il premier Giuseppe Conte e i ministri a prender ...