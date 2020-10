Orgasmo tantrico | come si raggiunge e perché è così speciale

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La premessa da fare è che, per una coppia, il sesso tantrico non è una semplice “ginnastica dei corpi” finalizzata al piacere della carne. Rappresenta un’esperienza concreta di conoscenza reciproca, diretta a un appagamento dei sensi che è anche trascendenza. Il tantra permette di stabilire un’intimità più profonda, sviluppa una maggiore forza mentale, rinvigorisce l’equilibrio emotivo. Tradotto: è un modo diverso ma efficacissimo per risintonizzare la coppia, creare un’atmosfera di rinnovata complicità, riscoprire insieme il concetto di «piacere», applicandolo a una dimensione fisica e spirituale differente.