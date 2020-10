Oppo Reno4 Pro, il telefono che è fulmine e piuma (Di giovedì 15 ottobre 2020) Al primo contatto, la sorpresa. Abituati a telefoni pesanti, che reclamano parecchio spazio in tasca, il nuovo Reno4 Pro di Oppo riesce subito a distinguersi. Supera di poco i 172 grammi, una dieta di una trentina abbondante rispetto a vari modelli in uscita in questo periodo. Ed è compatto e sottile, ha uno spessore di 7,6 millimetri, nonostante non offra uno schermo piccolo. Anzi, con i suoi 6,5 pollici (con frequenza di aggiornamento a 90Hz) c'è tutto quello che serve per godersi qualsiasi contenuto oppure per crearne di nuovi.Ma se fosse necessario stringerlo dentro due caratteristiche, questo smartphone si merita gli attributi della velocità e dell'eleganza. Cominciamo dal primo: è rapido nella connettività via internet, a bordo ha il 5G, di botto indispensabile, o almeno percepito come tale, dopo che Apple l'ha ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 ottobre 2020) Al primo contatto, la sorpresa. Abituati a telefoni pesanti, che reclamano parecchio spazio in tasca, il nuovoPro diriesce subito a distinguersi. Supera di poco i 172 grammi, una dieta di una trentina abbondante rispetto a vari modelli in uscita in questo periodo. Ed è compatto e sottile, ha uno spessore di 7,6 millimetri, nonostante non offra uno schermo piccolo. Anzi, con i suoi 6,5 pollici (con frequenza di aggiornamento a 90Hz) c'è tutto quello che serve per godersi qualsiasi contenuto oppure per crearne di nuovi.Ma se fosse necessario stringerlo dentro due caratteristiche, questo smartphone si merita gli attributi della velocità e dell'eleganza. Cominciamo dal primo: è rapido nella connettività via internet, a bordo ha il 5G, di botto indispensabile, o almeno percepito come tale, dopo che Apple l'ha ...

